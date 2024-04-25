Рябков: ядерные объекты НАТО в Польше станут законной целью для России

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что ядерные объекты стран Североатлантического альянса в случае их постоянного размещения в Польше станут военной целью для России.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, расширение практики ядерных миссий альянса, независимо от стран, которые могут к нему присоединиться, носит исключительно дестабилизирующий, угрожающий характер.

Рябков добавил, что все политики, которые обсуждают в Польше и за её пределами размещение ядерных объектов, должны понять, что такие решения не добавят Польше безопасности и соответствующие объекты «точно станут целью».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности разместить на польской территории ядерное оружие США.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс не имеет каких-либо планов по размещению ядерных сил в Польше и других странах НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия примет меры в случае размещения ядерного оружия США в Польше.