Столтенберг: у НАТО нет планов по размещению ядерных сил в Польше

Североатлантический альянс не имеет каких-либо планов по размещению ядерных сил в Польше и других странах НАТО.

С заявлением об этом выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«У НАТО никаких планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и размещению каких бы то ни было сил в какой-либо стране НАТО», — цитирует его ТАСС.

Также в ходе своего выступления Столтенберг заявил, что странам — участницам НАТО не избежать расходов на поставки оружия Украине.