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Столтенберг: у НАТО нет планов по размещению ядерных сил в Польше

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Североатлантический альянс не имеет каких-либо планов по размещению ядерных сил в Польше и других странах НАТО.
Столтенберг: у НАТО нет планов по размещению ядерных сил в Польше
  • AP

С заявлением об этом выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«У НАТО никаких планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и размещению каких бы то ни было сил в какой-либо стране НАТО», — цитирует его ТАСС.

Также в ходе своего выступления Столтенберг заявил, что странам — участницам НАТО не избежать расходов на поставки оружия Украине.

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