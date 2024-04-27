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Норвегия передала Украине $13 млн на обслуживание танков Leopard 2 A4

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Власти Норвегии передали Киеву $13 млн на обслуживание танков Leopard 2 A4, которые они предоставили ранее.

Об этом сообщил министр обороны страны Бьорн Арилд Грам.

«Учитывая необходимость... ремонта и обслуживания пожертвованных материалов, Норвегия выделит до 150 млн норвежских крон на содержание танков Leopard 2 A4 в сервисном центре в Польше», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в El País заявили, что польза на фронте от переданных Украине танков Leopard равна нулю.

Также сообщалось, что ВС России захватили самый мощный вариант танка Leopard 2.

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