Норвегия передала Украине $13 млн на обслуживание танков Leopard 2 A4
Об этом сообщил министр обороны страны Бьорн Арилд Грам.
«Учитывая необходимость... ремонта и обслуживания пожертвованных материалов, Норвегия выделит до 150 млн норвежских крон на содержание танков Leopard 2 A4 в сервисном центре в Польше», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в El País заявили, что польза на фронте от переданных Украине танков Leopard равна нулю.
Также сообщалось, что ВС России захватили самый мощный вариант танка Leopard 2.