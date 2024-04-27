Экипажи Су-34 ВКС нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВСК России нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».
Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
Ранее бойцы ЦВО подбили под Авдеевкой и вывезли машину для эвакуации Abrams.
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