Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВСК России нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее бойцы ЦВО подбили под Авдеевкой и вывезли машину для эвакуации Abrams.