24 канал: Украина пересмотрит часть соглашения об ассоциации с ЕС

До 2021 года Украина пересмотрит часть соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Как пишет «Телеканал новин 24», к этому сроку стороны планируют подписать обновлённый документ для того, чтобы экономика Украины двигалась дальше к сближению с европейской.

Торговую часть соглашения об ассоциации с Европейским союзом необходимо пересмотреть, чтобы в 2021 году подписать обновлённый документ, поскольку экономика Украины должна двигаться дальше к сближению с европейской. Как пишет «Телеканал новин 24», об этом на совместном брифинге заявили премьер-министр Украины Алексей Гончарук и комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи.

«Мы сейчас смотрим на то, чтобы начать подготовку к актуализации соглашения об ассоциации в торговой части. Такая возможность откроется для нас в следующем году, мы должны быть к этому готовы», — заявил Гончарук.

Оливер Варгеи подтвердил, что ЕС планирует уже в 2020 году завершить подготовительную работу для пересмотра части соглашения.

«Мы планируем сделать всю подготовительную работу уже в этом году, чтобы как можно скорее сделать этот пересмотр в следующем году и подписать все необходимые документы», — отметил комиссар ЕС.

Непосредственно в 2020 году между Украиной и ЕС планируют подписать соглашение о совместном воздушном пространстве. Что касается других нюансов сотрудничества, Варгеи отметил: «Мы должны работать над всеми сферами, где мы можем обеспечить прирост рабочих мест в Украине, особенно когда речь идёт о связи, «зелёном соглашении», энергии, транспорте, образовании — обо всём, что может способствовать созданию сильной экономики на Украине».