Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией
«Мы правильно поступаем, что оставляем двери открытыми для переговоров с Россией», — цитирует французского лидера ТАСС.
По словам Макрона, в противном случае Франция «отказалась бы от международного порядка, а значит, и от мира и безопасности».
Ранее французский генерал Кристоф Гомар, кандидат на выборах в Европарламент от республиканцев заявил, что Франция сейчас не готова участвовать в украинском конфликте.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасным заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину.