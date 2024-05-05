Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете La Tribune выступил за продолжение диалога с Россией.

«Мы правильно поступаем, что оставляем двери открытыми для переговоров с Россией», — цитирует французского лидера ТАСС.

По словам Макрона, в противном случае Франция «отказалась бы от международного порядка, а значит, и от мира и безопасности».

Ранее французский генерал Кристоф Гомар, кандидат на выборах в Европарламент от республиканцев заявил, что Франция сейчас не готова участвовать в украинском конфликте.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасным заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину.