РИА Новости: в прифронтовых районах Херсонской области проходят пасхальные богослужения
Об этом пишет РИА Новости.
«Несмотря на то что рядом — линия фронта и очень сложная обстановка, мы верим в то, что Господь Бог защитит нас и поможет одолеть врага», — сказала одна из прихожанок.
Также в храмах Мариуполя проходят пасхальные богослужения.
Ранее президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин вместе с Путиным находился в храме Христа Спасителя на пасхальной службе.