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РИА Новости: в прифронтовых районах Херсонской области проходят пасхальные богослужения

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Ночные пасхальные богослужения проходят в прифронтовых районах Херсонской области, верующие приходят помолиться о победе.

Об этом пишет РИА Новости.

«Несмотря на то что рядом — линия фронта и очень сложная обстановка, мы верим в то, что Господь Бог защитит нас и поможет одолеть врага», — сказала одна из прихожанок.

Также в храмах Мариуполя проходят пасхальные богослужения.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин вместе с Путиным находился в храме Христа Спасителя на пасхальной службе.

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