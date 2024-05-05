РИА Новости: в прифронтовых районах Херсонской области проходят пасхальные богослужения

Ночные пасхальные богослужения проходят в прифронтовых районах Херсонской области, верующие приходят помолиться о победе.

Об этом пишет РИА Новости.

«Несмотря на то что рядом — линия фронта и очень сложная обстановка, мы верим в то, что Господь Бог защитит нас и поможет одолеть врага», — сказала одна из прихожанок.

Также в храмах Мариуполя проходят пасхальные богослужения.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин вместе с Путиным находился в храме Христа Спасителя на пасхальной службе.