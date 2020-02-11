1+1: депутаты украинского Вышгорода отказались сносить памятник комсомольцам

В украинском Вышгороде внезапно обеспокоились судьбой памятника комсомольцам, который спокойно простоял в городе все пять лет со времени принятия закона о декоммунизации. Как передаёт «1+1», активисты считают, что памятник хотели снести, чтобы построить рынок, власти же это отрицают. В итоге никто из местных депутатов не проголосовал за снос монумента — решили лишь поменять его название.

Недекоммунизированный: в городе Вышгород под Киевом сохранился памятник комсомольцам. Прямой закон о его сносе или переносе игнорировали почти пять лет и только сейчас впервые внесли вопрос о его судьбе на сессию городского совета. Общественность в большинстве снос не поддерживает и жалуется на мэра, который отдал землю под киоск. Есть ли подтверждение этому и какая судьба ждёт памятник комсомольцам, выяснял Сергей Моргун.

Его полное название — «Комсомольцам двадцатых годов от строителей Комсомольской ГЭС», но...

МУЖЧИНА: В народе у нас называют его памятник Павке Корчагину.

Тому Павке, который был героем книги «Как закалялась сталь» и про которого во времена СССР слышал каждый. Памятник должны были декоммунизировать ещё пять лет назад, но закон игнорируют.

АЛЕКСЕЙ МОМОТ, мэр Вышгорода: Город стал городом из села, когда строили Киевскую ГЭС.

Жители объясняют: хотя он и комсомольцам, но всё-таки от строителей. Именно эта формулировка делает его близким.

ВАСИЛИЙ АЛЕКСЮК, житель Вышгорода: Я пришёл после армии, допустим, я тоже участвовал в этом деле.

Строил, говорит Василий Алексюк, который пришёл на заседание мэрии.

ВАСИЛИЙ АЛЕКСЮК: Памятники нашей истории. Это памятники строителям ГЭС.

Но табличка указывает на другое: другой местный житель говорит о будёновке на голове монумента.

МУЖЧИНА: Что такое комсомольцы и коммунисты, вы знаете.

Их символы и действия принесли Украине миллионные жертвы во время голодоморов и репрессий.

ВАЛЕРИЙ СИДОРЧУК, житель Вышгорода: Это тоталитарный режим.

Удивляет сторонников и противников памятника одно: почему пять лет не трогали, а теперь речь зашла о сносе. У местных активистов есть объяснение.

ВЛАДИСЛАВ ДУЛАПЧИЙ, общественный активист: Появилось решение Вышгородского исполнительного комитета о разрешении размещения временных сооружений на площади 400 метров. Ряд из 20 МАФов* прямо возле этого памятника.

Однако у него есть охраняемая зона в диаметре 50 метров, и МАФы, говорит активист, эту зону задевают.

ВЛАДИСЛАВ ДУЛАПЧИЙ: Вот розовый — это ряд МАФов, 400 квадратов, а вот это кольцо — это памятник и его охраняемая зона. Основателем Киевоблхлеба является один из близких друзей Алексея Викторовича Момота, нашего мэра.

Речь идёт об Олеге Кузьменко, который говорит, что не причастен к планам по сносу памятника, а активисты на него точат зуб.

АЛЕКСЕЙ КУЗЬМЕНКО, предприниматель: То, что говорит этот Дулапчий, вам надо проверять. У него много уголовных дел. Ни прокуратура, на СБУ не расследуют. Вот что я могу сказать про этого активиста: он лжец.

От того, что памятник мешает размещению МАФов, которые будут стоять в охраняемой зоне, открещивается и глава города.

АЛЕКСЕЙ МОМОТ: Это ложь. Место, которое предусмотрено под постройку рынка, по документации находится возле дороги, а памятник находится намного дальше.

Депутаты удивлены получением разрешения на 20 МАФов в одни руки.

ВАЛЕРИЙ ВЫГОВСКИЙ, депутат: Мы голосуем на сессии, кому будем выделять МАФы, а тут за 20 МАФов исполком проголосовал. Решение будет обжаловано.

За снос комсомольца не проголосовал ни один депутат. Памятник будут переименовывать в «Строителям киевской ГЭС». А что делать с будёновкой, пока не решили.

Сергей Моргун, Сергей Щекочихин, ТСН, 1+1.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2020 года.

* МАФ — малая архитектурная форма, в данном случае — торговая палатка (прим. ИноТВ).