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«СТРАНА.ua»: под Херсоном солдат ВСУ застрелил сослуживца из-за съёмки позиций

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Украинский военный в подконтрольной Киеву части Херсонской области застрелил сослуживца из-за того, что тот снимал позиции на телефон.

Об этом пишет «СТРАНА.ua», передаёт РИА Новости.

По данным издания, украинские военные задержали мужчину, фотографировавшего позиции ВСУ в лесополосе. После его попытки скрыться один и военных выстрелил из автомата по автомобилю и ранил парня.

«От полученных ран он погиб в больнице. Позже выяснилось, что парень, который погиб, также был военным. Мотивы его действий сейчас устанавливаются», — говорится в публикации.

Отмечается, что инцидент произошёл 2 мая. 

Ранее в Минобороны Украины признали, что ведомство потеряло доверие граждан.

Также сообщалось, что под Херсоном военный ВСУ взял в заложники двух сослуживцев и медиков.

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