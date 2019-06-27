Focus Online: на саммит G20 Меркель решили везти двумя самолётами

Полёт Ангелы Меркель на саммит G20 в Японию будет обслуживаться сразу двумя самолётами, пишет Focus Online: один из них будет выполнять роль запасного, на случай если у основной машины обнаружатся неполадки. Такая мера является реакцией на серию поломок и неисправностей, случавшихся с немецкой правительственной авиацией в последнее время.
В ближайшую пятницу в японской Осаке начнётся саммит G20, где встретятся лидеры основных мировых индустриальных держав, сообщает Focus Online. На саммит отправится и канцлер Германии Ангела Меркель: по словам пресс-секретаря немецких ВВС, в берлинском аэропорту Тегель уже подготовлены сразу два самолёта Airbus A340.
Издание пишет, что второй самолёт будет запасным, на тот случай, если после взлёта у основной машины выявятся неполадки — тогда Меркель и её сопровождение пересядут на запасной борт и продолжат путь. Если же всё пройдёт штатно, то спустя несколько часов после вылета первого самолёта второй самолёт отправится в тренировочный полёт до Токио.
Такая мера является реакцией немецких ВВС на ряд неисправностей у немецких правительственных самолётов, обнаруженных за последние месяцы, сообщает Focus Online. Наиболее вопиющим стал инцидент в конце ноября 2018 года, когда поломка случилась у самолёта, на котором Ангела Меркель летела на саммит G20 в Аргентине. Одной из причин неисправности стала вышедшая из строя электронная распределительная коробка.
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