24 Horas: впервые за десятилетия в парламент Испании прошли ультраправые

Впервые с 1979 года, со времён избрания Бласа Пиньяра из партии «Новая сила» в парламент первого созыва, ультраправые входят в конгресс. Vox получит 24 места и станет пятой по величине политической силой.

Хавьер Моэдано, добрый день! Партия Сантьяго Абаскаля заявляет, что пришла, чтобы остаться.

ХАВЬЕР МОЭДАНО, корреспондент Canal 24 Horas TV: Добрый день. Да, он говорит, что это лишь начало. Вчера на площади Колумба, которая была заполнена множеством симпатизирующих ему людей, Сантьяго Абаскаль заявил, что они будут единственной силой, способной противостоять социалистической партии*. Определённо можно сказать, что многолюдные митинги в таких городах, как Валенсия или Севилья, столкнулись с реальностью на избирательных участках.

Полученные ими 24 депутатских места не играют решающей роли, поскольку они не могут образовать большинства вместе с Народной партией и «Гражданами». Они заявляют, что довольны вхождением в конгресс депутатов, но обеспокоены тем, что не могут остановить, как они говорят, «национальный фронт»: социалистическую партию, коалицию Unidas Podemos и лидеров движения за независимость. Они (представители Vox. — ИноТВ) выступали с активной критикой Народной партии, возлагая на неё вину за нынешнюю ситуацию.

Они надеялись на большее. Некоторые опросы давали им более 40 мест, но, в конце концов, они войдут в конгресс, имея 24 депутатских кресла. Партия Сантьяго Абаскаля таким образом стала пятой силой в парламенте, хотя у неё не будет возможности принимать решения, и она не сможет выступить с новым изданием андалузского пакта**. И хотя на лицах людей виднелось разочарование, эти результаты были оценены позитивно.

САНТЬЯГО АБАСКАЛЬ, лидер Vox: Ведь это лишь начало. Мы вам сказали, что мы начинаем реконкисту, и именно этим мы занимались. Это реконкиста, у которой есть свой голос в конгрессе. И мы совершенно чётко можем сказать всей Испании, что Vox пришёл, чтобы остаться.

Vox получил 2,6 миллиона голосов. Наилучший результат партия показала в таких провинциях, как Андалусия и Мадрид, которые обеспечили ей 6 и 5 депутатов соответственно. Кроме того, ещё три депутата войдут в парламент благодаря Мурсии.

САНТЬЯГО АБАСКАЛЬ: На службе Испании и свободы.

Партия, которая пока ещё не входит в парламент, провела необычную предвыборную кампанию: многолюдные митинги, сообщения в соцсетях, а не в традиционных СМИ, неучастие в дебатах с главными конкурентами из-за решения Центральной избирательной комиссии Испании.

Партия образовалась в 2014 году, отколовшись от Народной партии. Первое появление на публике состоялось в октябре (прошлого года. — ИноТВ) на площади Виста-Алегре в Мадриде. Первым триумфом партии стали декабрьские выборы, на которых она получила 12 мест в Андалусии. Это количество оказалось решающим при формировании правительства.

Дата выхода в эфир 29 апреля 2019 года.

* На выборах победу одержала Испанская социалистическая рабочая партия (прим. ИноТВ).

** Андалузский пакт — соглашение, которое Народная партия заключила с «Гражданами» и Vox ради избрания своего кандидата председателем правительства Андалусии (прим. ИноТВ).

