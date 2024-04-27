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WP: украинкой из конгресса США разочарованы на родине за отказ от поддержки Киева

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Представляющая Республиканскую партию США конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц стала объектом критики на родине из-за отказа поддержать новый пакет помощи Киеву.

Об этом пишет The Washington Post.

«Она больше не украинка, и я это вижу. Мы разочарованы», — заявила соседка Спартц Наталья Хмельницкая.

Также бывшая учительница конгрессвумен Валентина Рудено рассказала, что гордится избранием своей ученицы в конгресс США, но раскритиковала при этом её отказ от поддержки финансирования Украины.

Также конгрессвумен Марджори Тейлор Грин подвергла критике утверждение закона о выделении помощи Киеву.

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