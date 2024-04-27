WP: украинкой из конгресса США разочарованы на родине за отказ от поддержки Киева
Об этом пишет The Washington Post.
«Она больше не украинка, и я это вижу. Мы разочарованы», — заявила соседка Спартц Наталья Хмельницкая.
Также бывшая учительница конгрессвумен Валентина Рудено рассказала, что гордится избранием своей ученицы в конгресс США, но раскритиковала при этом её отказ от поддержки финансирования Украины.
Также конгрессвумен Марджори Тейлор Грин подвергла критике утверждение закона о выделении помощи Киеву.