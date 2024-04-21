Конгрессвумен Грин подвергла критике утверждение закона о выделении помощи Киеву

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в интервью телеканалу Fox News заявила, что решение спикера палаты представителей Майка Джонсона провести голосование о выделении $61 млрд помощи Украине является «предательством Америки».

«Майк Джонсон предал Америку, Он предал республиканских избирателей. Под его руководством проводится и полностью финансируется демократическая повестка, политика администрации Байдена», — цитирует её РИА Новости.

Она призвала Джонсона уйти в отставку, отметив, что если он сам на это не решится, то его отстранят.

Ранее палата представителей США приняла ряд законопроектов, направленных на выделение помощи Израилю, Украине и Тайваню.