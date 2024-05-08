В Севастополе завершилось строительство парка «Новый Херсонес»
- РИА Новости
Специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны России возводят молодёжные центры, уникальные музеи Крыма, христианства, античности и Византии, амфитеатр, ремесленные и гончарные мастерские.
Проект представляет собой византийский город в натуральную величину. Весь комплекс строится в едином византийском стиле.
Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в обновлённом историко-археологическом парке посетители смогут погрузиться в историю и культуру древних времён и увидеть результаты современных археологических исследований.
11 апреля сообщалось, что в Музее христианства в Херсонесе планируют представить артефакты федеральных музеев.