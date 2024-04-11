В Музее христианства в Херсонесе покажут артефакты федеральных музеев

В Музее христианства в Херсонесе планируют представить артефакты федеральных музеев.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Встреча председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, первого замминистра культуры России Сергея Обрывалина и губернатора Севастополя Михаила Развожаева прошла в Музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Современные мультимедийные технологии будут сочетаться с музейными экспонатами, благодаря чему посетители смогут узнать об истории Херсонеса и всей страны от эпохи правления князя Владимира и крещения Руси до наших дней.

Ранее археологи нашли золотую подвеску с горгоной Медузой в Крыму.