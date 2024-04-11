В Музее христианства в Херсонесе покажут артефакты федеральных музеев
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Взгляд».
Встреча председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, первого замминистра культуры России Сергея Обрывалина и губернатора Севастополя Михаила Развожаева прошла в Музее-заповеднике «Херсонес Таврический».
Современные мультимедийные технологии будут сочетаться с музейными экспонатами, благодаря чему посетители смогут узнать об истории Херсонеса и всей страны от эпохи правления князя Владимира и крещения Руси до наших дней.
Ранее археологи нашли золотую подвеску с горгоной Медузой в Крыму.