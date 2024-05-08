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Посольство России в Польше: данные о задержании солдата от властей не поступали

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В посольстве России в Польше заявили, что не получали информации от польских властей о якобы задержании в стране российского военнослужащего.
Посольство России в Польше: данные о задержании солдата от властей не поступали
  • РИА Новости

«Сообщаем, что информация о задержании якобы российского военнослужащего, незаконно пересёкшего белорусско-польскую границу, в посольство от польских властей не поступала», — говорится в заявлении диппредставительства, передаёт РИА Новости

Как пояснили в посольстве, Варшава обязана уведомить российскую сторону о таком случае. 

Ведомство намерено обратиться в МИД Польши с запросом о том, был ли действительно задержан гражданин России. 

О «задержании» российского солдата стало известно от главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Сиверы. 

Ранее в Минобороны Польши заявили, что страна не готовится и не будет посылать на Украину свои войска.

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