Посольство России в Польше: данные о задержании солдата от властей не поступали

В посольстве России в Польше заявили, что не получали информации от польских властей о якобы задержании в стране российского военнослужащего.

«Сообщаем, что информация о задержании якобы российского военнослужащего, незаконно пересёкшего белорусско-польскую границу, в посольство от польских властей не поступала», — говорится в заявлении диппредставительства, передаёт РИА Новости.

Как пояснили в посольстве, Варшава обязана уведомить российскую сторону о таком случае.

Ведомство намерено обратиться в МИД Польши с запросом о том, был ли действительно задержан гражданин России.

О «задержании» российского солдата стало известно от главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Сиверы.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что страна не готовится и не будет посылать на Украину свои войска.