Рогов: ВС России продвинулись на полтора километра в сторону Гуляйполя
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«Активизировались бои на пологовско-гуляйпольском участке линии фронта», — сказал он.
По словам Рогова, ВС России прорвали линию обороны ВСУ и продвинулись до полутора километров в сторону «находящегося под оккупацией ВСУ» Гуляйполя.
Он уточнил, что продвижение, несмотря на минные поля, произошло на юго-востоке от Гуляйполя со стороны Новосёловки и Марфополя.
15 мая сообщалось, что подразделения группировки войск «Днепр» полностью освободили населённый пункт Работино Запорожской области. Также российские войска продвинулись и закрепились в центре села Старомайорского и освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области.