Рогов: ВС России продвинулись на полтора километра в сторону Гуляйполя

Российские военные прорвали оборону ВС Украины на пологовском участке и продвинулись до полутора километров в сторону Гуляйполя в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Об этом пишет РИА Новости.

«Активизировались бои на пологовско-гуляйпольском участке линии фронта», — сказал он.

По словам Рогова, ВС России прорвали линию обороны ВСУ и продвинулись до полутора километров в сторону «находящегося под оккупацией ВСУ» Гуляйполя.

Он уточнил, что продвижение, несмотря на минные поля, произошло на юго-востоке от Гуляйполя со стороны Новосёловки и Марфополя.

15 мая сообщалось, что подразделения группировки войск «Днепр» полностью освободили населённый пункт Работино Запорожской области. Также российские войска продвинулись и закрепились в центре села Старомайорского и освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области.