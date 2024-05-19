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Рогов: ВС России продвинулись на полтора километра в сторону Гуляйполя

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Российские военные прорвали оборону ВС Украины на пологовском участке и продвинулись до полутора километров в сторону Гуляйполя в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов: ВС России продвинулись на полтора километра в сторону Гуляйполя
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Активизировались бои на пологовско-гуляйпольском участке линии фронта», — сказал он.

По словам Рогова, ВС России прорвали линию обороны ВСУ и продвинулись до полутора километров в сторону «находящегося под оккупацией ВСУ» Гуляйполя.

Он уточнил, что продвижение, несмотря на минные поля, произошло на юго-востоке от Гуляйполя со стороны Новосёловки и Марфополя.

15 мая сообщалось, что подразделения группировки войск «Днепр» полностью освободили населённый пункт Работино Запорожской области. Также российские войска продвинулись и закрепились в центре села Старомайорского и освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области.

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