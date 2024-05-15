МО: подразделения группировки войск «Днепр» полностью освободили Работино

Подразделения группировки войск «Днепр» полностью освободили населённый пункт Работино Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» полностью освобождён населённый пункт Работино Запорожской области», — сказано в сводке ведомства.

В Минобороны также сообщили, что ВС России нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах населённых пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области.

Кроме того, российская группировка «Север» освободила населённые пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области.