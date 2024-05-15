Рогов: российские войска продвинулись и закрепились в центре села Старомайорское

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВС России продвинулись и закрепились в центре села Старомайорское на запорожской линии фронта.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, на Времевском направлении у российских военных есть успехи.

«В Старомайорском наши выбили боевиков ВСУ из района дома культуры в центральной части, закрепились и гонят противника на север», — отметил Рогов.

Он добавил, что в селе идут ожесточённые бои.

11 мая группировка войск «Восток» нанесла поражение 123-й бригаде теробороны ВСУ рядом с селом Старомайорское ДНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с оптимизмом смотрит на продвижение ВС России в направлении Часова Яра.