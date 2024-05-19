Власти: объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области
Промышленное предприятие и объекты инфраструктуры в Днепропетровской области Украины получили повреждения из-за взрывов, заявил глава военной администрации региона Сергей Лысак.
- globallookpress.com
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Об этом он сообщил в Telegram.
«Повреждено промышленное предприятие, несколько инфраструктурных объектов», — написал он.
Ранее в Днепропетровске на Украине прозвучал взрыв.
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