Власти: объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области

Промышленное предприятие и объекты инфраструктуры в Днепропетровской области Украины получили повреждения из-за взрывов, заявил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Повреждено промышленное предприятие, несколько инфраструктурных объектов», — написал он.

Ранее в Днепропетровске на Украине прозвучал взрыв.