RT: российские оппозиционеры столкнулись с системными проблемами при попытках легализоваться в Сербии

По данным источников RT среди россиян, выехавших на проживание за рубеж в 2022 и 2023 годах, сообщество релокантов в Сербии столкнулось с юридическими и административными трудностями: Белград отказывает в выдаче вида на жительство (ВНЖ) критикующим Москву российским гражданам, пытающимся переехать в республику из постсоветских стран, и усложняет продление ранее выданных документов.

Эксперты отмечают, что на фоне сложностей евроинтеграции сербские власти стараются избегать ухудшения отношений с Москвой и опасаются легализовывать релоцировавшихся из России оппозиционеров.

Как сообщили RT два источника в неформальных объединениях российских релокантов в Грузии и Армении, оппозиционно настроенные россияне массово пытаются уехать из постсоветских республик на постоянное жительство в Сербию. В основе этого тренда, по словам собеседников RT, лежит уверенность релокантского сообщества в том, что страна вскоре войдёт в Евросоюз и полученные ранее сербские ВНЖ обретут статус общеевропейского документа.

Однако в Сербии у желающих получить местный вид на жительство россиян всё чаще возникают трудности как с получением ВНЖ, так и с продлением имеющихся документов, констатируют источники RT. Релоканты отмечают возросшие сроки проверок, значительно увеличившееся количество отказов в выдаче документов и постановлений о выдворении из республики.

В разговоре с RT юрист Илья Ремесло указал на то, что основные страны — реципиенты релокантов из России всё больше опасаются негативных внутриполитических проявлений и ухудшения отношений с Москвой.

«Понятно, почему релоканты стремятся в Сербию — у неё с Россией благоприятный визовый режим. Однако сербы подобный контингент не особо приветствуют. Недолюбливают его и в Грузии, и в Армении. Особенно если речь идёт о политических активистах, ведь с их пребыванием возрастают политические риски», — отметил эксперт.

Ремесло считает, что надежды части релокантов на переезд в ЕС через Сербию наивны и не основаны на понимании процессов евроинтеграции.

«Сомневаюсь в членстве Сербии в ЕС в обозримом будущем, так как есть неустранимые противоречия, и в первую очередь по проблеме Косова и бомбардировок 1999 года. Но даже если допустить сценарий скорой евроинтеграции Белграда, это повлечёт значимое регуляторное ужесточение. Белград будет подчиняться всем общеевропейским регуляциям в отношении миграционного допуска россиян, что означает существенное ухудшение их положения», — подытожил юрист.

Как сообщал ранее RT, власти Сербии намереваются выслать из страны ряд протестно настроенных российских релокантов из-за их активного участия в акциях неповиновения и выступлениях против итогов парламентских выборов в Белграде в декабре 2023 года.