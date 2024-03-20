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RT: Сербия намерена выдворить из страны протестующих российских релокантов

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По данным источников RT, близких к органам власти Сербии, спецслужбы республики планируют высылку из страны ряда протестно настроенных российских релокантов. Источник связывает это с активным участием оппозиционного сегмента россиян в акциях неповиновения и протестах против итогов парламентских выборов в Белграде в декабре 2023 года.
RT: Сербия намерена выдворить из страны протестующих российских релокантов
  • Gettyimages.ru
  • © Milos Dumic

Как рассказали RT источники, близкие к сербским органам исполнительной власти, в ходе протестных акций местной оппозиции против итогов декабрьских парламентских выборов на митингах в Белграде было зафиксировано активное участие либерально настроенных релокантов из России.

Среди других активистов они блокировали работу управленческих структур в сербской столице.

Источник отмечает, что сербские власти не впервые обратили внимание на  деструктивную активность части российских релокантов и их контакты с местными оппозиционными силами.

После протестов декабря 2023 года местные спецслужбы собираются во взаимодействии с Москвой привлекать к ответственности таких лиц и способствовать их высылке из страны.

Как сообщал RT ранее, в ходе протестов против итогов парламентских выборов в Сербии, прозападная оппозиция грозила властям государственным переворотом и пыталась установить в центре Белграда палаточный лагерь.

Российские спецслужбы заранее предупредили власти Сербии о готовящихся беспорядках.

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