RT: Сербия намерена выдворить из страны протестующих российских релокантов
- Gettyimages.ru
- © Milos Dumic
Как рассказали RT источники, близкие к сербским органам исполнительной власти, в ходе протестных акций местной оппозиции против итогов декабрьских парламентских выборов на митингах в Белграде было зафиксировано активное участие либерально настроенных релокантов из России.
Среди других активистов они блокировали работу управленческих структур в сербской столице.
Источник отмечает, что сербские власти не впервые обратили внимание на деструктивную активность части российских релокантов и их контакты с местными оппозиционными силами.
После протестов декабря 2023 года местные спецслужбы собираются во взаимодействии с Москвой привлекать к ответственности таких лиц и способствовать их высылке из страны.
Как сообщал RT ранее, в ходе протестов против итогов парламентских выборов в Сербии, прозападная оппозиция грозила властям государственным переворотом и пыталась установить в центре Белграда палаточный лагерь.
Российские спецслужбы заранее предупредили власти Сербии о готовящихся беспорядках.