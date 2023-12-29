Протестующие установили палатки на проезжей части в Белграде
Сторонники прозападной оппозиции Сербии потребовали аннулировать итоги прошедших выборов, победу на которых одержала коалиция сербского лидера Александра Вучича.
Ранее сообщалось, что сторонники оппозиции в Белграде вновь устроили шествие.
В разговоре с RT председатель Движения социалистов Александр Вулин заявил, что между протестами в Белграде и «майданом» много общего.
Также французский политик Флориан Филиппо заявил, что в Сербии происходит попытка «оранжевой революции» со стороны НАТО.