RT в Telegram
Подпишись

Протестующие установили палатки на проезжей части в Белграде

Короткая ссылка
В Белграде протестующие установили на проезжей части палатки, сообщил спецкор RT Сергей Белоус.

Сторонники прозападной оппозиции Сербии потребовали аннулировать итоги прошедших выборов, победу на которых одержала коалиция сербского лидера Александра Вучича.

Ранее сообщалось, что сторонники оппозиции в Белграде вновь устроили шествие.

В разговоре с RT председатель Движения социалистов Александр Вулин заявил, что между протестами в Белграде и «майданом» много общего.

Также французский политик Флориан Филиппо заявил, что в Сербии происходит попытка «оранжевой революции» со стороны НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить