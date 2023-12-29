Протестующие установили палатки на проезжей части в Белграде

В Белграде протестующие установили на проезжей части палатки, сообщил спецкор RT Сергей Белоус.

Сторонники прозападной оппозиции Сербии потребовали аннулировать итоги прошедших выборов, победу на которых одержала коалиция сербского лидера Александра Вучича.

Ранее сообщалось, что сторонники оппозиции в Белграде вновь устроили шествие.

В разговоре с RT председатель Движения социалистов Александр Вулин заявил, что между протестами в Белграде и «майданом» много общего.

Также французский политик Флориан Филиппо заявил, что в Сербии происходит попытка «оранжевой революции» со стороны НАТО.