Вулин: между протестами в Белграде и «майданом» много общего

Между украинским «майданом» и последними событиями в Белграде много схожего, но есть большое отличие: президент Александр Вучич — не Виктор Янукович. Такое заявление сделал в разговоре с RT председатель Движения социалистов Александр Вулин.

«И наша система безопасности не коррумпирована. Мы твёрдо поддерживаем не только президента — мы поддерживаем конституцию и законы Сербии. В Сербии проходят выборы. На них Сербия выбирает [свой путь]», — сказал он.

Вулин добавил, что через беспорядки прозападная оппозиция пытается добиться того, чего не может достичь путём честных выборов.

Он также сказал, что никаких переговоров об освобождении арестованных в Сербии протестующих быть не может — их задержали по закону.

26 декабря несколько сотен человек пришли к зданию сербского Минюста. Один из демонстрантов размахивал флагом Евросоюза, а люди требовали освободить участников воскресных беспорядков, а также аннулировать результаты прошедших выборов, на которых победила коалиция президента Александра Вучича.