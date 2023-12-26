Спецкор RT: протестующих в Белграде 26 декабря собралось меньше, чем накануне
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Как сообщает спецкор RT Сергей Белоус, сторонники прозападной оппозиции заявили, что 27 декабря в полдень они соберутся на новый протест и «не остановятся, пока государство не станет свободным».
Вечером 26 декабря в Белграде начались новые протесты прозападной оппозиции. Люди начали шествие от Республиканской избирательной комиссии.
25 декабря митингующие анонсировали большие и более радикальные протесты, если до 27 декабря власти Сербии не откроют избирательные списки.
Как сообщил RT российский посол Александр Боцан-Харченко, президент Сербии Александр Вучич смотрит вперёд и рассуждает о дальнейших шагах уверенно, Россия исходит из того, что майданный сценарий в Белграде ждёт провал.