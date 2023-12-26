Прозападная оппозиция в Белграде начала шествие от избирательной комиссии
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Об этом сообщил корреспондент RT.
Протестующие требуют аннулировать результаты выборов, победу на которых одержала коалиция президента Александра Вучича, а также освободить участников беспорядков.
25 декабря митингующие в Белграде анонсировали большие и более радикальные протесты, если до 27 декабря власти Сербии не откроют избирательные списки.
Как сообщил RT российский посол Александр Боцан-Харченко, президент Сербии Александр Вучич смотрит вперёд и рассуждает о дальнейших шагах уверенно, Россия исходит из того, что майданный сценарий в Белграде ждёт провал.