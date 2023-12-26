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Прозападная оппозиция в Белграде начала шествие от избирательной комиссии

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В Белграде начались новые протесты прозападной оппозиции, обстановка спокойная, люди начали шествие от Республиканской избирательной комиссии.
Прозападная оппозиция в Белграде начала шествие от избирательной комиссии
  • AFP
  • © Andrej ISAKOVIC

Об этом сообщил корреспондент RT.

Протестующие требуют аннулировать результаты выборов, победу на которых одержала коалиция президента Александра Вучича, а также освободить участников беспорядков.

25 декабря митингующие в Белграде анонсировали большие и более радикальные протесты, если до 27 декабря власти Сербии не откроют избирательные списки.

Как сообщил RT российский посол Александр Боцан-Харченко, президент Сербии Александр Вучич смотрит вперёд и рассуждает о дальнейших шагах уверенно, Россия исходит из того, что майданный сценарий в Белграде ждёт провал.

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