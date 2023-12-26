Прозападная оппозиция в Белграде начала шествие от избирательной комиссии

В Белграде начались новые протесты прозападной оппозиции, обстановка спокойная, люди начали шествие от Республиканской избирательной комиссии.

Об этом сообщил корреспондент RT.

Протестующие требуют аннулировать результаты выборов, победу на которых одержала коалиция президента Александра Вучича, а также освободить участников беспорядков.

25 декабря митингующие в Белграде анонсировали большие и более радикальные протесты, если до 27 декабря власти Сербии не откроют избирательные списки.

Как сообщил RT российский посол Александр Боцан-Харченко, президент Сербии Александр Вучич смотрит вперёд и рассуждает о дальнейших шагах уверенно, Россия исходит из того, что майданный сценарий в Белграде ждёт провал.