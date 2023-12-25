Посол России: «майданный» сценарий в Сербии не пройдёт
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По словам дипломата, Вучич готов к тому, чтобы не допустить худшего сценария, то есть эскалации насилия.
«Сербия обладает такими возможностями, у неё есть службы и правоохранительные органы, которые в рамках закона и конституции готовы выполнить свой долг, что они эффективно, без злоупотреблений делают», — сказал посол.
Как добавил Боцан-Харченко, Россия исходит из этого.
«Другими словами, майданный сценарий здесь, в Сербии, не пройдёт, в том числе, а может и прежде всего, с учётом решимости, целеустремлённости и твёрдых позиций президента Вучича, который решительно настроен на то, чтобы продолжать отстаивать, укреплять суверенитет Сербии», — отметил собеседник.
Сценарий недоброжелателей при этом нацелен именно на лишение страны суверенитета и её подчинение Западу, подчеркнул он.
Как ранее высказался исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич, беспорядки в центре города можно охарактеризовать термином «майданизация».
Ранее в столице Сербии разогнали толпу протестующих, собравшихся на митинг прозападной оппозиции. Вучич сообщил о задержании 35 человек в ходе беспорядков у здания парламента.
Премьер Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о готовящихся беспорядках.