Премьер Сербии поблагодарила Россию за предупреждение о беспорядках в Белграде

Премьер Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о готовящихся беспорядках.

«Могу только сказать спасибо, возможно, это не найдёт понимания на Западе, но сегодня вечером я особенно чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить российские спецслужбы, у которых была эта информация и они поделились ею с нами», — приводит её слова RT на Балканах.

Брнабич отметила, что при этом все остальные считали, что это было российской дезинформацией и распространением фейков.

В Белграде ранее разогнали толпу протестующих, собравшихся на митинг прозападной оппозиции.

Вучич сообщил о задержании 35 человек в ходе беспорядков у здания парламента.

Президент Сербии Александр Вучич встретится с послом России Александром Боцан-Харченко на фоне беспорядков в Белграде.