Премьер Сербии поблагодарила Россию за предупреждение о беспорядках в Белграде
«Могу только сказать спасибо, возможно, это не найдёт понимания на Западе, но сегодня вечером я особенно чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить российские спецслужбы, у которых была эта информация и они поделились ею с нами», — приводит её слова RT на Балканах.
Брнабич отметила, что при этом все остальные считали, что это было российской дезинформацией и распространением фейков.
В Белграде ранее разогнали толпу протестующих, собравшихся на митинг прозападной оппозиции.
Вучич сообщил о задержании 35 человек в ходе беспорядков у здания парламента.
Президент Сербии Александр Вучич встретится с послом России Александром Боцан-Харченко на фоне беспорядков в Белграде.