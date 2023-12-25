RT в Telegram
Подпишись

Вучич заявил о задержании 35 человек в ходе беспорядков в Белграде

Короткая ссылка
Президент Сербии Александр Вучич сообщил о задержании 35 человек в ходе беспорядков у здания парламента в Белграде.

«Сегодня была предпринята попытка силового захвата государственных учреждений. Мы спросим у многих иностранцев, почему они молчали об этом. Полиция выдержала жестокие нападения», — приводит его слова RT на Балканах.

Отмечается, что двое полицейских получили серьёзные травмы в ходе беспорядков — их забросали кусками бетона. Всего пострадало около 30 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Вучич собрал экстренное заседание Совета национальной безопасности на фоне беспорядков в стране.

В Белграде уже разогнали толпу протестующих, собравшихся на митинг прозападной оппозиции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить