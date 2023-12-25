Вучич заявил о задержании 35 человек в ходе беспорядков в Белграде
«Сегодня была предпринята попытка силового захвата государственных учреждений. Мы спросим у многих иностранцев, почему они молчали об этом. Полиция выдержала жестокие нападения», — приводит его слова RT на Балканах.
Отмечается, что двое полицейских получили серьёзные травмы в ходе беспорядков — их забросали кусками бетона. Всего пострадало около 30 сотрудников правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что Вучич собрал экстренное заседание Совета национальной безопасности на фоне беспорядков в стране.
В Белграде уже разогнали толпу протестующих, собравшихся на митинг прозападной оппозиции.