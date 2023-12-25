Исполняющий обязанности мэра Белграда назвал беспорядки в городе «майданизацией»

Беспорядки в центре Белграда можно охарактеризовать термином «майданизация», заявил исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич.

«Я говорил, что если мы позволим себе бороться за политические цели с помощью насилия и свержения государства, то очень скоро у нас не будет государства. Теперь вы видите, насколько верным был термин «майданизация», — цитирует его ТАСС.

В Белграде ранее разогнали толпу протестующих, собравшихся на митинг прозападной оппозиции.

Вучич сообщил о задержании 35 человек в ходе беспорядков у здания парламента.

Премьер Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о готовящихся беспорядках.