Митингующие в Белграде предупредили о более радикальных протестах
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Он отмечает, что демонстранты собрались у здания Республиканской избирательной комиссии, к ним присоединился один из главных лидеров прозападной и антироссийской оппозиции Драган Джилас. Протестующие требуют аннулировать результаты выборов, победу на которых одержала коалиция Александра Вучича.
Посол России Александр Боцан-Харченко в интервью RT подчеркнул, что нет никаких оснований оспаривать выборы в Сербии или говорить об их нелегитимности.
Глава государства Александр Вучич отметил, что в Сербии нет революции, правоохранительные органы держат ситуацию под контролем.