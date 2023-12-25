Митингующие в Белграде предупредили о более радикальных протестах

Митингующие в Белграде анонсировали большие и более радикальные протесты, если до 27 декабря власти Сербии не откроют избирательные списки, передаёт с места события спецкор RT Сергей Белоус.

Он отмечает, что демонстранты собрались у здания Республиканской избирательной комиссии, к ним присоединился один из главных лидеров прозападной и антироссийской оппозиции Драган Джилас. Протестующие требуют аннулировать результаты выборов, победу на которых одержала коалиция Александра Вучича.

Посол России Александр Боцан-Харченко в интервью RT подчеркнул, что нет никаких оснований оспаривать выборы в Сербии или говорить об их нелегитимности.

Глава государства Александр Вучич отметил, что в Сербии нет революции, правоохранительные органы держат ситуацию под контролем.