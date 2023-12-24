Вучич: в Сербии нет революции, правоохранительные органы контролируют ситуацию
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Трансляцию обращения ведёт Kurir.
«Никакой революции не происходит, ничего не получится. И мы постараемся никого не обидеть мягкой и спокойной реакцией», — заявил Вучич.
Он призвал граждан не беспокоиться.
Ранее сообщалось, что в Белграде протестующие пытаются взять штурмом здание Белградского городского совета.
Сторонники блока «Сербия против насилия» требуют аннулировать результаты прошедших выборов.