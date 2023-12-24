Вучич: в Сербии нет революции, правоохранительные органы контролируют ситуацию

В Сербии нет революции, правоохранительные органы держат ситуацию под контролем, заявил сербский лидер Александр Вучич.

Трансляцию обращения ведёт Kurir.

«Никакой революции не происходит, ничего не получится. И мы постараемся никого не обидеть мягкой и спокойной реакцией», — заявил Вучич.

Он призвал граждан не беспокоиться.

Ранее сообщалось, что в Белграде протестующие пытаются взять штурмом здание Белградского городского совета.

Сторонники блока «Сербия против насилия» требуют аннулировать результаты прошедших выборов.