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Посол России: нет никаких оснований оспаривать выборы в Сербии

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Нет никаких оснований оспаривать выборы в Сербии или говорить об их нелегитимности, заявил в интервью RT посол России Александр Боцан-Харченко.
Посол России: нет никаких оснований оспаривать выборы в Сербии
  • AFP
  • © OLIVER BUNIC

«Большинства по результатом выборов оппозиция не получила, что привело, естественно, к оспариванию этих выборов. Я сразу хочу сказать, что никаких оснований их оспаривать или говорить о нелегитимности выборов нет. Поэтому был запущен уже открытый протестный сценарий, хорошо нам всем известный», — сказал он.

Такой сценарий известен по ряду стран, самый «яркий» пример — «майдан» на Украине, отметил дипломат.

«Повторяю, наши оценки, которые строятся на собственном анализе, беседах с руководствам страны, включая нынешнюю, сегодняшнюю беседу с Вучичем, наши оценки сводятся к тому, что результатов, которые хочет Запад и оппозиция, не будет», — сказал Боцан-Харченко.

В Белграде ранее разогнали толпу протестующих, собравшихся на митинг прозападной оппозиции. Президент Александр Вучич сообщил о задержании 35 человек в ходе беспорядков у здания парламента.

Премьер Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о готовящихся беспорядках.

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