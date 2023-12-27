Вулин: «переговоров» об освобождении арестованных в Сербии протестующих не будет

Никаких переговоров об освобождении арестованных в Сербии протестующих быть не может — их задержали по закону, заявил RT председатель Движения социалистов Александр Вулин. Он напомнил, что речь идёт о людях, которые вели себя агрессивно и проявляли насилие.

«Есть судьи, есть прокуратура, есть установленный порядок. Это единственный способ как отправиться за решётку, так и выйти на свободу. Точка. Никаких «переговоров», — сказал Вулин.

В данном случае власти — «не похитители» этих людей, поэтому никаких разговоров о каком-то «выкупе» не ведётся, подчеркнул он.

«Мы государство, мы органы власти. У нас есть законы и соответствующие государственные институты», — заключил Вулин.

25 декабря митингующие анонсировали большие и более радикальные протесты, если до 27 декабря власти Сербии не откроют избирательные списки.

26 декабря несколько сотен человек пришли к зданию сербского Минюста. Один из демонстрантов размахивал флагом Евросоюза, а люди требовали освободить участников воскресных беспорядков, а также аннулировать результаты прошедших выборов, на которых победила коалиция президента Александра Вучича.