Политик Филиппо: в Сербии происходит попытка «оранжевой революции» со стороны НАТО
Филиппо обвинил Запад в организации нового Майдана в Сербии
Об этом он написал в соцсети X.
«На прошлой неделе сербский президент победил на выборах — атлантисты не выдержали и приняли меры», — сказал политик.
При этом он упомянул организацию демонстраций в университетах и у мэрии Белграда.
«Попахивает «евромайданом», — добавил Филиппо.
Ранее сообщалось, что в Сербии продолжаются протесты против результатов выборов.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад предпринял попытку завести сербов в антиконституционное поле.