RT в Telegram
Подпишись

Политик Филиппо: в Сербии происходит попытка «оранжевой революции» со стороны НАТО

Филиппо обвинил Запад в организации нового Майдана в Сербии

Короткая ссылка
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что сейчас в Сербии происходит попытка «оранжевой революции» со стороны НАТО и его доверенного лица ЕС.

Об этом он написал в соцсети X.

«На прошлой неделе сербский президент победил на выборах — атлантисты не выдержали и приняли меры», — сказал политик.

При этом он упомянул организацию демонстраций в университетах и ​​у мэрии Белграда.

«Попахивает «евромайданом», — добавил Филиппо.

Ранее сообщалось, что в Сербии продолжаются протесты против результатов выборов.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад предпринял попытку завести сербов в антиконституционное поле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить