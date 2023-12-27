Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что сейчас в Сербии происходит попытка «оранжевой революции» со стороны НАТО и его доверенного лица ЕС.

Об этом он написал в соцсети X.

«На прошлой неделе сербский президент победил на выборах — атлантисты не выдержали и приняли меры», — сказал политик.

При этом он упомянул организацию демонстраций в университетах и ​​у мэрии Белграда.

«Попахивает «евромайданом», — добавил Филиппо.

Ранее сообщалось, что в Сербии продолжаются протесты против результатов выборов.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад предпринял попытку завести сербов в антиконституционное поле.