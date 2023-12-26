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Захарова: Запад предпринял попытку завести сербов в антиконституционное поле

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя происходящее в Сербии, заявила в интервью RT, что коллективный Запад предпринял попытку завести сербов в антиконституционное поле.

По её словам, страны Запада спровоцировали сербский народ на определённые действия, которые вытолкнули бы их в антиконституционное пространство.

«А когда человек находится уже вне рамок закона, он уязвим», — отметила дипломат.

При этом она подчеркнула, что митинги в Сербии переросли в погромы и настоящую угрозу «не только власти, но и местным жителям».

Ранее спецкор RT Сергей Белоус сообщил, что протестующие в Белграде расходятся, движение в городе уже восстановлено.

Также российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что «майданный» сценарий в Сербии не пройдёт.

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