Захарова: Запад предпринял попытку завести сербов в антиконституционное поле
По её словам, страны Запада спровоцировали сербский народ на определённые действия, которые вытолкнули бы их в антиконституционное пространство.
«А когда человек находится уже вне рамок закона, он уязвим», — отметила дипломат.
При этом она подчеркнула, что митинги в Сербии переросли в погромы и настоящую угрозу «не только власти, но и местным жителям».
Ранее спецкор RT Сергей Белоус сообщил, что протестующие в Белграде расходятся, движение в городе уже восстановлено.
Также российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что «майданный» сценарий в Сербии не пройдёт.