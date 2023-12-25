Протестующие в Белграде расходятся, но планируют выйти на новый митинг
- © AP Photo/Darko Vojinovic
26 декабря сторонники прозападной оппозиции, несогласные с итогами прошедших выборов, планируют выйти на новый митинг.
25 декабря митингующие в Белграде анонсировали большие и более радикальные протесты, если до 27 декабря власти Сербии не откроют избирательные списки.
Как сообщил RT российский посол Александр Боцан-Харченко, президент Сербии Александр Вучич смотрит вперёд и рассуждает о дальнейших шагах уверенно, Россия исходит из того, что майданный сценарий в Белграде ждёт провал.