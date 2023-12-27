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Сторонники оппозиции в Белграде вновь устроили шествие

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Несколько сотен сторонников прозападной оппозиции вновь устроили шествие в Белграде, они собрались около Республиканской избирательной комиссии, после чего отправились по улицам города.
Сторонники оппозиции в Белграде вновь устроили шествие
  • Gettyimages.ru
  • © Filip Stevanovic/Anadolu

Как сообщает ТАСС, около 400 протестующих вышли на проезжую часть и пошли к зданию «Радио и телевидение Сербии». Прошли по центральным улицам города, скандируя призывы отпустить всех задержанных за беспорядки.

Агентство отмечает значительное сокращение числа протестующих и продолжительности протестной акции.

26 декабря несколько сотен человек пришли к зданию сербского Минюста. Один из демонстрантов размахивал флагом Евросоюза, а люди требовали освободить участников воскресных беспорядков, а также аннулировать результаты прошедших выборов, на которых победила коалиция президента Александра Вучича.

Как отметил в беседе с RT председатель Движения социалистов Александр Вулин, никаких переговоров об освобождении арестованных в Сербии протестующих быть не может — их задержали по закону.

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