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Протестующие в Белграде пригрозили властям государственным переворотом

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Спецкор RT Сергей Белоус заявил, что на митинге в Белграде звучат угрозы повторения событий 5 октября 2000 года, когда был свергнут президент Слободан Милошевич.
Протестующие в Белграде пригрозили властям государственным переворотом
  • AFP
  • © Andrej ISAKOVIC

Как отмечает спецкор, собрались порядка 6—7 тыс. человек. Толпа скандирует «Воры, воры!».

По его словам, к протесту также присоединились студенты. Толпа направилась к местной ЦИК, затем пойдут к зданию Конституционного суда.

Ранее сторонники прозападной оппозиции, требующие аннулировать итоги парламентских выборов, развернули на проезжей части палаточный городок.

В разговоре с RT председатель Движения социалистов Александр Вулин заявил, что между протестами в Белграде и «майданом» много общего.

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