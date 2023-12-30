Протестующие в Белграде пригрозили властям государственным переворотом
- AFP
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Как отмечает спецкор, собрались порядка 6—7 тыс. человек. Толпа скандирует «Воры, воры!».
По его словам, к протесту также присоединились студенты. Толпа направилась к местной ЦИК, затем пойдут к зданию Конституционного суда.
Ранее сторонники прозападной оппозиции, требующие аннулировать итоги парламентских выборов, развернули на проезжей части палаточный городок.
В разговоре с RT председатель Движения социалистов Александр Вулин заявил, что между протестами в Белграде и «майданом» много общего.