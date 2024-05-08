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Захарова: французские войска станут целью для России, если попадут на Украину

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Войска Франции станут целью ВС России, если окажутся в зоне украинского конфликта, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: французские войска станут целью для России, если попадут на Украину
  • РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее вновь заявил, что не исключает возможности отправки военнослужащих на Украину.

По словам Захаровой, французский лидер объясняет данную риторику желанием создать для России некую «стратегическую неопределённость».

«Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для российских вооружённых сил. Мне кажется, доказательства этого у Парижа уже есть», — подчеркнула она.

По словам Макрона, Франция получила бы легитимные основания обсудить отправку войск, если бы со стороны Киева поступил соответствующий запрос.

На сайте Владимира Зеленского ранее появилась петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину.

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