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Власти США установили контроль над банком Republic First Bank и закрыли его

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Власти США установили контроль над американским банком Republic First Bank, закрыли его и назначили преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC).

Это, как говорится в заявлении FDIC, оказалось первым крахом кредитной организации в стране за 2024 год. 

Отмечается, что для защиты вкладчиков FDIC уже достигла соглашения с другой кредитной организацией Fulton Bank по принятию большей части депозитов и приобретению активы рухнувшего банка.

Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США готовы вводить санкции против иностранных банков, в том числе китайских, чтобы помешать поставкам в Россию товаров, которые могут использоваться в военных целях.

Также сообщалось, что депутаты Европарламента требуют от Вены заставить Raiffeisen уйти из России.

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