Власти США установили контроль над банком Republic First Bank и закрыли его
Это, как говорится в заявлении FDIC, оказалось первым крахом кредитной организации в стране за 2024 год.
Отмечается, что для защиты вкладчиков FDIC уже достигла соглашения с другой кредитной организацией Fulton Bank по принятию большей части депозитов и приобретению активы рухнувшего банка.
Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США готовы вводить санкции против иностранных банков, в том числе китайских, чтобы помешать поставкам в Россию товаров, которые могут использоваться в военных целях.
Также сообщалось, что депутаты Европарламента требуют от Вены заставить Raiffeisen уйти из России.