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Россиян предупредили, что пауэрбанк может взорваться из-за повреждения

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Анастасия Румянцева
Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал в беседе с RT, в чём причины взрывов пауэрбанков.
Россиян предупредили, что пауэрбанк может взорваться из-за повреждения
  • Gettyimages.ru

«Несмотря на то что многие пользователи опасаются, что их смартфон может взорваться во время зарядки, на практике это явление крайне редкое. Чтобы литийионная батарея взорвалась, у телефона должны быть существенно повреждены некоторые платы или нарушена изоляция — он просто не будет нормально работать. Что касается пауэрбанков, то действительно фиксируются случаи их взрывов», — объяснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что речь идёт не о привычном понимании слова «взрыв», а скорее о высоком уровне деформации корпуса, вследствие чего происходит химическая реакция взаимодействия лития с кислородом и быстротечное выделение тепловой энергии.

«Так, в прошлом году внешний аккумулятор «взорвался» в рюкзаке студента из Екатеринбурга. Основная причина таких инцидентов — механическое повреждение самого устройства в результате падения, например, которое в совокупности с нагревом во время работы приводит к ЧП. Если по каким-то причинам на пауэрбанк попала любая жидкость, тогда может случиться возгорание», — предупредил собеседник RT.

Эксперт посоветовал пользоваться качественными зарядными устройствами и пауэрбанками, а также следить за их состоянием.

«Любая деформация, посторонние запахи при работе, тем более дым или появление искр — повод незамедлительно избавиться от такой техники и заменить её на новую», — заключил он.

Ранее россиянам посоветовали менять аккумулятор в смартфоне минимум раз в три года.

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