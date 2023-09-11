Россиянам посоветовали менять аккумулятор в смартфоне минимум раз в три года

Опрошенные эксперты рассказали RT, какие факторы могут вызвать возгорание смартфона. Как пояснили специалисты, основная причина — это неисправность аккумуляторной батареи.

«Помимо этого, возгорание может спровоцировать использование «неродных» некачественных зарядных устройств. Это касается как классических зарядок, так и пауэрбанков», — заявил директор регионального инжинирингового центра SafeNet (Сейфнет) Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

Помимо этого, он отметил, что необходима систематическая замена аккумулятора.

«Практически все аккумуляторные батареи любых устройств — это расходный материал, при этом у нас очень редко кто меняет аккумулятор в своём смартфоне. А делать это нужно как минимум раз в три года, а ещё лучше — раз в два года. Далее — по возможности не заливать смартфон и не оставлять его под прямыми солнечными лучами. Нет никакого правила, как выбрать безопасный смартфон, потому что загореться может абсолютно любая модель. В год происходит от 100 до 150 таких возгораний, и это смартфоны абсолютно разных производителей», — пояснил специалист.

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Игорь Бедеров также объяснил, что возгорание происходит из-за некачественного аккумулятора и его разбалансировки из-за активных долгих игр.

«То есть происходит перегрев самого устройства, дальше возгорается аккумулятор, и из-за этого уже горят плата и пластик вокруг телефона. Едкий дым — это результат горения пластика. В таких случаях теоретически смартфон может и взорваться», — предупредил он.

В свою очередь, замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков добавил, что игра всегда загружает процессор, что приводит к высокой нагрузке на аккумулятор.

«Если при этом смартфон подключён к зарядному устройству, то мы имеем три процесса, генерирующих тепло: высоконагруженный процессор, тепло, выделяемое аккумулятором для питания процессора, тепло, выделяемое аккумулятором и системой питания при заряде аккумулятора. Это может привести к короткому замыканию внутри аккумулятора и, как следствие, его возгоранию. Риск возгорания выше, если аккумуляторы не самого высокого качества, которые ставят в дешёвые смартфоны», — заключил собеседник RT.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что телефон задымился в руках у школьницы из подмосковного Дмитрова.

Как сообщают в местных группах, инцидент произошёл в школе №8, когда ученики после уроков собирались домой и спускались в раздевалку. В это время девочка играла в смартфоне. Помещение заволокло дымом, но никто не пострадал.