Спасатель Щетинин посоветовал иметь в квартире автономный пожарный извещатель

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин прокомментировал информацию о том, что трое детей пострадали в результате пожара, возникшего из-за самоката, который загорелся в квартире на улице Минской в Москве.

Он подчеркнул, что самокат должен быть сертифицированным и иметь соответствующий документ.

«Это некая гарантия того, что аккумулятор, который установлен, работоспособный и безопасный. Нужно ознакомиться с инструкцией, там чётко прописан алгоритм проведения зарядки аккумулятора. Заряжать нужно под контролем, не оставлять на ночь без присмотра. Желательно, чтобы всё было на виду», — посоветовал Щетинин.

Кроме того, эксперт порекомендовал иметь в квартире автономный пожарный извещатель.

«Вещь стоит небольших денег, работает от батарейки, в случае появления дыма, даже в ночное время, любое возгорание, будет громко сигнализировать», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что трое детей пострадали в результате пожара, возникшего из-за самоката, который загорелся в квартире на улице Минской в Москве.

Отмечается, что пожар был быстро потушен, пострадавшие госпитализированы.