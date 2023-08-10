Спасатель Щетинин посоветовал иметь в квартире автономный пожарный извещатель
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Он подчеркнул, что самокат должен быть сертифицированным и иметь соответствующий документ.
«Это некая гарантия того, что аккумулятор, который установлен, работоспособный и безопасный. Нужно ознакомиться с инструкцией, там чётко прописан алгоритм проведения зарядки аккумулятора. Заряжать нужно под контролем, не оставлять на ночь без присмотра. Желательно, чтобы всё было на виду», — посоветовал Щетинин.
Кроме того, эксперт порекомендовал иметь в квартире автономный пожарный извещатель.
«Вещь стоит небольших денег, работает от батарейки, в случае появления дыма, даже в ночное время, любое возгорание, будет громко сигнализировать», — заключил собеседник RT.
Ранее сообщалось, что трое детей пострадали в результате пожара, возникшего из-за самоката, который загорелся в квартире на улице Минской в Москве.
Отмечается, что пожар был быстро потушен, пострадавшие госпитализированы.