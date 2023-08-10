В Москве три ребёнка пострадали в результате пожара из-за самоката в квартире

Трое детей пострадали в результате пожара, возникшего из-за самоката, который загорелся в квартире на улице Минской в Москве. Пожар был быстро потушен, пострадавшие госпитализированы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В квартире на улице Минской, 1г, строение 1, сгорел самокат», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что в момент возгорания в помещении находились пять человек, среди которых было трое детей.

Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы передавал, что около 150 человек эвакуированы из ТЦ «Гагаринский» в Москве из-за возгорания электросамоката.

Также автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева ввести обязательный технический осмотр эксплуатируемых в России электрических самокатов.