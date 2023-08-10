В Москве три ребёнка пострадали в результате пожара из-за самоката в квартире
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В квартире на улице Минской, 1г, строение 1, сгорел самокат», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что в момент возгорания в помещении находились пять человек, среди которых было трое детей.
Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы передавал, что около 150 человек эвакуированы из ТЦ «Гагаринский» в Москве из-за возгорания электросамоката.
Также автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева ввести обязательный технический осмотр эксплуатируемых в России электрических самокатов.