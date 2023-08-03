Автоэксперт Кадаков: электросамокаты в крупных городах нужно запретить

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева ввести обязательный технический осмотр эксплуатируемых в России электрических самокатов.

«Как это будет выглядеть на практике, никто не знает. У нас нет порядка постановки на учёт электросамокатов. Представляете, к чему это приведёт? Надо вводить сертификацию, надо ставить вин-номера, надо номера на них вешать. Что такое техосмотр? Как его проводить? Какие нормативы? Такой ворох проблем», — считает он.

По мнению Кадакова, нужно запретить электросамокаты.

«Не везде, но в крупных городах, где по тротуарам уже страшно ходить. Проще запретить и действовать по разрешительному методу. Вот в этом парке стоит знак, значит, можно кататься», — сказал эксперт.

Ранее депутат Госдумы Хамзаев предложил ввести обязательный техосмотр электросамокатов.