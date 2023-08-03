Автоэксперт Кадаков: электросамокаты в крупных городах нужно запретить
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«Как это будет выглядеть на практике, никто не знает. У нас нет порядка постановки на учёт электросамокатов. Представляете, к чему это приведёт? Надо вводить сертификацию, надо ставить вин-номера, надо номера на них вешать. Что такое техосмотр? Как его проводить? Какие нормативы? Такой ворох проблем», — считает он.
По мнению Кадакова, нужно запретить электросамокаты.
«Не везде, но в крупных городах, где по тротуарам уже страшно ходить. Проще запретить и действовать по разрешительному методу. Вот в этом парке стоит знак, значит, можно кататься», — сказал эксперт.
Ранее депутат Госдумы Хамзаев предложил ввести обязательный техосмотр электросамокатов.