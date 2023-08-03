Депутат Госдумы Хамзаев предложил ввести обязательный техосмотр электросамокатов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести обязательный технический осмотр эксплуатируемых в России электрических самокатов. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель указал, что за последние годы средства индивидуальной мобильности (СИМ), в частности электрические самокаты, приобрели массовую популярность в России.

Одновременно с ростом их популярности, как он отметил, возросло и количество аварийных случаев, которые привели к тяжёлым последствиям для здоровья как самих пользователей электросамокатов, так и третьих лиц, в том числе малолетних детей.

В крупных городах количество самокатов (частных и прокатных) стало достигать десятков тысяч, об их техническом состоянии знают лишь владельцы. При этом неисправность фар, тормозного оборудования, систем питания, наличие значимых механических повреждений могут стать и уже становятся причинами чрезвычайных происшествий, заметил Хамзаев.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть инициативу и предлагаю вам поддержать позицию о необходимости внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязательного технического осмотра эксплуатируемых на территории Российской Федерации средств индивидуальной мобильности — электросамокатов (находящихся во владении как служб кикшеринга, так и частных лиц). Считаю, что с учётом амортизации средств индивидуальной мобильности подобный технический осмотр должен быть организован каждые шесть месяцев», — говорится в тексте обращения.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за установку номеров на электросамокаты.