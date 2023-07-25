Матвиенко выступила за установку номеров на электросамокаты
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Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Всё-таки надо их идентифицировать. Обсуждается вопрос, чтобы каждый самокат имел номер. Это не для того, чтобы там какой-то формализм, а всё-таки если это совершён наезд на гражданина, идентификация должна быть, чтобы был номер и всегда можно было привлечь к ответственности того, кто грубо нарушил правила дорожного движения и нанёс кому-то травмы», — цитирует её ТАСС.
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT отмечал, что размещение номерных знаков подразумевает сертификацию электросамокатов.