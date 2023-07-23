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Автоэксперт Кадаков разъяснил сложности с введением номеров для электросамокатов

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Анастасия Белоусова
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал сообщение ЛДПР о подготовке законодательных изменений для введения государственных номеров для электросамокатов и других электрических средств индивидуального передвижения.
Автоэксперт Кадаков разъяснил сложности с введением номеров для электросамокатов
  • РИА Новости

Эксперт считает, что задача сложная и многовекторная.

Кадаков также заявил, что на совещании в Общественной палате он предложил все средства индивидуальной мобильности, относящиеся к транспортным средствам, просто запретить в крупных городах.

Он отметил «вал развития и расширения этого транспорта».

«Вал этот как снежный ком будет расти», — уточнил эксперт.

Он также считает, что размещение номерных знаков подразумевает сертификацию электросамокатов.

«Потом мы начнём говорить о том, что есть номерной знак, а дальше что? Значит, мы на тротуары будем ставить камеры. Мы обвешаем все тротуары, все парки камерами. Потом, если номер, значит нужно регистрировать на кого-то... Это бесконечный вал вот этой регуляторики. Всё это будет делаться годами», — сказал Кадаков.

В свою очередь, автоэксперт Константин Лигачёв поддержал коллегу.

«Хорошая инициатива, может, поменьше будут гонять. Но как это будет развиваться? Идентификацией кто будет заниматься?» — сказал Лигачёв.

Ранее в ЛДПР сообщили о разработке проекта о госномерах для электросамокатов и моноколёс.

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