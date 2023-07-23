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В ЛДПР сообщили о разработке проекта о госномерах для электросамокатов и моноколёс

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В ЛДПР сообщили о подготовке законодательных изменений для введения государственных номеров для электросамокатов и других электрических средств индивидуального передвижения. Об этом сообщил депутат от политической партии Владимир Сипягин.
В ЛДПР сообщили о разработке проекта о госномерах для электросамокатов и моноколёс
  • РИА Новости

«Прежде всего нужно полностью запретить движение по городским дорогам без номерных знаков любых средств индивидуального передвижения на автономной тяге, способных двигаться быстрее 5 км/ч», — приводит РИА Новости его слова.

Сипягин подчеркнул, что необходимо ограничить скорость передвижения в дождь и скользкую погоду до 5 км/ч.

Ранее в Екатеринбурге двое детей пострадали в результате двух ДТП с электросамокатами.

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