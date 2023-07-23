В ЛДПР сообщили о разработке проекта о госномерах для электросамокатов и моноколёс
- РИА Новости
«Прежде всего нужно полностью запретить движение по городским дорогам без номерных знаков любых средств индивидуального передвижения на автономной тяге, способных двигаться быстрее 5 км/ч», — приводит РИА Новости его слова.
Сипягин подчеркнул, что необходимо ограничить скорость передвижения в дождь и скользкую погоду до 5 км/ч.
Ранее в Екатеринбурге двое детей пострадали в результате двух ДТП с электросамокатами.