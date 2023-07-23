В ЛДПР сообщили о разработке проекта о госномерах для электросамокатов и моноколёс

В ЛДПР сообщили о подготовке законодательных изменений для введения государственных номеров для электросамокатов и других электрических средств индивидуального передвижения. Об этом сообщил депутат от политической партии Владимир Сипягин.

«Прежде всего нужно полностью запретить движение по городским дорогам без номерных знаков любых средств индивидуального передвижения на автономной тяге, способных двигаться быстрее 5 км/ч», — приводит РИА Новости его слова.

Сипягин подчеркнул, что необходимо ограничить скорость передвижения в дождь и скользкую погоду до 5 км/ч.

Ранее в Екатеринбурге двое детей пострадали в результате двух ДТП с электросамокатами.